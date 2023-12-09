«إكسترا نيوز»: إرسال 129 ألف لتر سولار وشاحنتي غاز اليوم إلى غزة

قال عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز»، إنَّ حجم المساعدات الإنسانية المصرية التي دخلت إلى قطاع غزة صباح اليوم، وصل إلى 129 ألف لتر سولار بجانب شاحنتين محملتين بالغاز للمنازل، لافتاً إلى أنَّ قطاع غزة في أمس الحاجه إلى مثل هذا الدعم.

انهيار جميع البنية التحتية لقطاع غزة

وأضاف «غنام»، خلال تغطية حية لشاشة «إكسترا نيوز»، من أمام معبر رفح، منذ قليل، أنَّه في ضوء انهيار جميع البنية التحتية لقطاع غزة على مدار أكثر من شهرين على خلفية العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، فإن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لم يتوقف ومستمر حتى الآن.

واستطرد مراسل «إكسترا نيوز»: «تم نقل عدد من المصابين إلى المستشفى الفرنسي الذي تم تدشينه في ميناء العريش، وهناك مستشفى عائمة تم تدشينها منذ عدة أيام، وكذلك الفريق الإيطالي الذي عبر إلى غزة لبحث عمليات التجهيزات الخصاصة بـ إنشاء مستشفى ميداني جديد، والذي قد يكون المستشفى الميداني الثالث بعد «الأردني» و«الإماراتي» والأخير في جنوب غزة وتحديداً مدينة رفح والمعلومات تقول إنَّ «الإيطالي» سيكون على مسافة قريبة من جنوب القطاع.

وأكد تدهور الأوضاع الأمنية إلى حد كبير في شمال قطاع غزة مقارنة بالجنوب وانهيار تام للقطاع الصحي بالشمال، ما انعكس على عدد الشهداء الذي وصل إلى 17800 شهيد اليوم، بالإضافة إلى 48 ألف من المصابين.

إقلاع طائرة تقل عددا من المحتجزين اليوم من مطار العريش

وتابع: «هناك طائرة واحدة أقلعت اليوم من مطار العريش كانت تحمل عددا من الجنسيات ومزدوجي الجنسية وبعد غد الاثنين ستكون هناك زيارة مهمة لوفد الأمم المتحدة إلى مدينة العريش ولا توجد معلومات حول طبيعة الزيارة وممثلي الدول والمنظمات الدولية التي سيتم تمثيلها في هذه الزيارة».

وقال إنَّ معبر رفح يعمل على مدار الساعة ولا يتوقف ليلاً أو نهاراً، والبوابات تستقبل على مدار الساعة كافة المساعدات التي يتم إرسالها من كل أنحاء العالم إلى غزة، وآخرها شاحنات المساعدة المصرية التي انطلقت منذ ساعات من القاهرة ودشنت بالتعاون بين نقابة الصحفيين وإحدى منظمات المجتمع الأهلي المصري.