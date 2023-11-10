عاجل.. وصول 30 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري

وصلت 30 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وفقًا لنبأ عاجل أفاد به مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

معبر رفح يواصل استقبال الجرحى الفلسطينيين من رفح

وفي وقت سابق من اليوم، قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ معبر رفح يواصل استقبال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة، وسط جهود مكثفة من الهلال الأحمر المصري لدعم المصابين القادمين من القطاع.

أضاف مراسل القناة، أنَّ المستشفيات المصرية تواصل استقبال المصابين من قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يضيق الحصار على وسط مدينة غزة

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضيق الحصار على وسط مدينة غزة ومستشفى الشفاء الرئيسي الواقع بها، بحجة وذريعة إخفاء عناصر من المقاومة.

ويعاني القطاع الصحي بغزة من تدهور شديد وعجز في الأطباء ونقص المستلزمات الطبية، حتى أنَّ العمليات الجراحية قد تجرى بدون مخدر.