حلمي النمنم لـ«الشاهد»: وجدت مساندة حقيقية من الدولة خلال الاشتباكات مع التيارات الظلامية

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه وجد مساندة حقيقية من عدد من الوزراء ومن رئيس الوزراء وقتها المهندس شريف إسماعيل على تصريحاته التي اشتبك فيها مع الفكر السلفي والوهابي.

مؤسسات الدولة

وأضاف النمنم خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي هذا ليس منفصلًا عن باقي مؤسسات الدولة، أرى أن هناك بعض الأفكار التي لا تُطرح، على سبيل المثال عندما طرح الرئيس الفكرة المتوسطية قبل ذلك طرحها في بعض الأوساط الثقافية يعتبر خيانة».

مؤتمر ثقافي في إحدى الدول العربية

وتابع: «عام 2010 دُعيت إلى مؤتمر ثقافي في إحدى الدول العربية، كان مدعو إليه من مصر السفير نبيل فهمي وأنا وفي إحدى الجلسات تحدث أستاذ جامعي كبير عن الريادة في بلدهم وأنهم بلد رائد، وأن هناك بلدان كثيرة تدعي أنها رائدة ولا يجرؤ أحد فيها على نطق كلمة العلمانية وإلا سيُقتل، واستشهد بما حدث مع فرج فودة»، مستكملا: «ثاني يوم مشيت من المؤتمر ودُعيت إليه مجددًا لكن رفضت الذهاب».