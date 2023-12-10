حلمي النمنم لـ«الشاهد»: العاصمة الإدارية تضم كل مكونات الثقافة والإبداع

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه عند التفكير في إنشاء العاصمة الإدارية في اجتماع مجلس الوزراء كان وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي.

شرح المشروع أمام المجلس

وأضاف النمنم خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «بدأ يشرح المشروع أمام المجلس، وأنا طلبت أنه طالما أنه سيكون هناك عاصمة جديدة يجب أن يكون فيها مقر لدار الوثائق القومية، ومقر للمكتبة القومية، ومقر للمسرح القومي وأن يكون بها أوبرا».

الرئيس السيسي كلف بإنشاء مدينة ضخمة للثقافة

وتابع: «رد الدكتور مصطفى مدبولي بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بإنشاء مدينة ضخمة للثقافة والفنون داخل العاصمة الإدارية، وفي اليوم التالي المهندس شريف إسماعيل أبلغني بإضافة كل الأشياء التي طالبت بها في المجلس لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة»، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية تضم كل مكونات الثقافة والإبداع، مؤكدًا أن الدولة المصرية أنشأت حي الأسمرات وهذا أكبر دليل على أن الدولة دولة البشر وليس دولة الحجر، متابعًا: «دولة البشر المهمشين والفقراء».