وزير الثقافة الأسبق: مصر تضع العالم أمام ضميره الحي في قمة القاهرة للسلام

تعيد مصر القضية الفلسطينية على مائدة التفاوض على المستوى الدولي عن طريق مناقشة مستجدات الأحداث في غزة، لإيجاد تهدئة الأوضاع، وذلك من خلال تنظيم القمة العالمية للسلام 2023 التي انطلقت بالعاصمة الإدارية اليوم، بعد أن دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إليها العديد من الأطراف الدولية، بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين في غزة.

وقال الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق والمتخصص في الشأن الفلسطيني: إن القضية الفلسطينية غابت في السنوات الماضية إعلاميا وثقافيا وتعليميا في العالم كله، مع إنها أكبر قضية موجودة في العالم حتى وقتنا الحالي، وتأتي القمة على خلفية الأحداث الأخيرة في غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، سارع الرئيس السيسي بالدعوة إلى القمة العالمية بمصر.

مصر تسعى لوضع حل الدولتين موضع التنفيذ في القضية الفلسطينية

وأكد «النبوي» لـ«الوطن»، أن تجمع مصر ما يقرب من 31 دولة على أرضها، وعلى مائدة واحدة هو أمر مهم لوضعهم أمام مسؤولياتهم الدولية والإنسانية وما يعتنقه من مفاهيم وقيم نحو هذه القضية، وهو ما يضع العالم أمام ضميره الحي، لنصل إلى حلول لوضع المبادرة العربية لـ«حل الدولتين» موضع التنفيذ على مراحل وفق مقررات الشرعية الدولية.

مصر هي الأقدر على التحدث عن القضية الفلسطينية

وأشار إلى أنه لا يوجد طرف دولي أو إقليمي يمكن أن يتحدث عن القضية الفلسطينية لإيجاد حلول لها مثل مصر، من أجل إخماد النيران قبل أن تشتعل بقوة، وهي رؤية مصر في التعامل مع الملف الفلسطيني، فمصر أكبر دولة إقليمية في المنطقة بقوتها البشرية والعسكرية، والتأثير وهي المجاورة والملاصقة وبشكل قوي لهذه المنطقة المشتعلة.