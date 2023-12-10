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الهباش: لابد من تكرار محاولات حل القضية الفلسطينية عبر المؤسسات الأممية

كتب:

حسن سمير
02:44 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

قال الدكتور محمد الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه تحقق لنتنياهو ما يريد وأحداث السابع من أكتوبر شكلت طوق نجاة له، وأجلت حسم مصيره لما بعد الحرب، ولذلك هو معني بتمديد عمليته العسكرية، ولم يعد منطقيا أن تتحكم خمس دول في كل مصائر الشعوب في العالم، ويمكن إعادة النظر في تركيبة مجلس الأمن.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه يجب علينا ألا نستسلم ويجب أن يستخدم العرب لغة مختلفة مع الطرف الأمريكي واستخدام مصالح الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل، موضحا أنه لابد من تكرار محاولات حل القضية الفلسطينية عبر المؤسسات الأممية والكرة ليست في ملعبنا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بنبأ عاجل منذ قليل.

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