تفاصيل إصابة 2000 جندي إسرائيلي بالإعاقة الدائمة بسبب الحرب على غزة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة أكثر من 5000 من الجنود الإسرائيليين بجروح، ومنهم 2000 معاقون بشكل رسمي، وذلك منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

رسميًا 2000 جندي إسرائيلي مصابون بإعاقة دائمة

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الناطقة باللغة العبرية في إسرائيل، والتي كشفت رسميًا عن إصابة 2000 مجند بإعاقة دائمة، إن 58% من الجنود الإسرائيليين المصابين تعرضوا لجروح خطيرة في أيديهم وأرجلهم، ما استدعى بتر الأطراف.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن ما شهده جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يحدث من قبل، إذ قالت إنه تم إدخال أكثر من 5000 جندي مصاب إلى المستشفيات في إسرائيل، وتم الاعتراف رسميًا بأكثر من 2000 منهم بأنهم معاقون وفق ما أقرت وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وكشف نائب المدير العام ورئيس قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ليمور لوريا، للصحيفة أنهم لم يواجهوا مثل هذا الموقف من قبل.

وقال:«لم نشهد شيئًا كهذا من قبل، أكثر من 58% من المصابين يعانون من إصابات خطيرة في أيديهم وأرجلهم، بما اضطر في كثير من الحالات إلى بتر الأطراف».

وأضاف أن أكثر من 12% من الإصابات تتعلق بأعضاء داخلية مثل الطحال والكلى وإصابات في مناطق الأعضاء الأخرى.

وتابعت لوريا أن أكثر من 7% من العسكريين المصابين يعانون أيضًا من أمراض ومشاكل نفسية، مع توقع زيادة مفاجئة في العدد بعد ذلك.

دفن جندي كل ساعة

وفي مقابلة أجريت لنفس الصحيفة العبرية الشهر الماضي، كشف ديفيد أورين باروخ، مدير المقبرة العسكرية في جبل هرتزل، أنه منذ السابع من أكتوبر يتم دفن جندي إسرائيلي كل ساعة تقريبا.

وأضاف أننا منذ 19 نوفمبر تقام الجنازات كل ساعة ونصف، مشيرا إلى أنه في مقبرة جبل هرتسل وحدها، تم دفن 50 جنديا في غضون 48 ساعة.

ووفقاً لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فقد تم تأكيد مقتل 420 جندياً إسرائيلياً منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا العسكريين الإسرائيليين مع استمرار العمليات البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.