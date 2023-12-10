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فاز مرتين بالصدفة.. أمريكي يربح 16 مليون دولار في «لعبة يانصيب»

كتب:

سمر عبد الرحمن
08:40 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
الفائز بجائزة يانصيب

الفائز بجائزة يانصيب

قبل 16 شهرا فاز رجل أمريكي بأكثر من 6 ملايين دولار من اللعبة الأمريكية الشهيرة «يانصيب»، لتنتابه السعادة حينها لكنه لم يعلم أن القدر سيلعب دورا مهما في حياته مرة أخرى، إذ ربح 10 ملايين جنيه من نفس اللعبة، وفق ما أعلنته الوكالة الحكومية الأمريكية التي تدير ألعاب مسابقات الـ«يانصيب».

أمريكي يفوز بمبالغ ضخمة من يانصيب

واين موري، هو الأمريكي الذي ربح 10 ملايين جنيه من «يانصيب» التي أقيمت في نيويورك، بعد أن اشترى التذكرتين من متجر واحد ولم يكن يعلم أنه سيربح، وفق ما ذكره لوسائل إعلام أمريكية: «لم أكن أعلم أنني سأربح ولكني أصبحت 1 من 3 ملايين مواطن أربح بهذه اللعبة، والقدر ساعدني أيضا في الفوز مرتين».

مسابقات «يانصيب» تدار من قبل حكومات الولايات الأمريكية المختلفة لزيادة الإيرادات، وتقدم عروضًا مختلفة للجوائز بهدف جمع الكثير من الأموال لتمويل مشروعات خيرية وتنموية، ووفق الوكالة الحكومية فإن «واين» كان سعيد الحظ إذ فاز بها مرتين ويمكن أن يتبرع بجزء من الأموال للمشروعات التنموية والخيرية: «نأمل أن يشارك معنا في الأعمال التنموية».

لعبة يانصيب الأمريكية

الراغب في المشاركة بلعبة «يانصيب»، عليه شراء تذكرة بمبلغ بسيط ثم انتظار ما ستسفر عنه المسابقة، حيث تخضع لضرائب الدخل الحكومية والفيدرالية، ويدفع الفائز الضرائب، ووفق الفائز بها فإنه سيدفع الضرائب دفعة واحدة: «سأدفع ما يتعين عليه دفعه من ضرائب».

أمريكيون يأملون بأن يشارك واين موري، بجزء من هذه الأموال في أعمال خيرية تفيد مجتمع نيويورك، وهو ما أكد عليه الفائز خلال تحدثه لوسائل الإعلام: «سأشارك بجزء منها لدعم مشروعات بلدي الخيرية والتنموية، هذا جزء من واجبي الوطني، سأدعم التعليم ومراكز الإدمان بكل ما استطيع».

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