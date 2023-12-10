اصطفاف كبار السن والنساء أمام لجان أكتوبر للتصويت في انتخابات الرئاسة
كتب:
علي سمير
09:48 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية
مع بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية، اصطف عدد من كبار السن والنساء في صفوف الناخبين للإدلاء بأصواتهم في لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.
واحتشد العديد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والمشاركة لاختيار رئيس جديد لقيادة مصر لولاية جديدة.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.