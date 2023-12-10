اصطفاف كبار السن والنساء أمام لجان أكتوبر للتصويت في انتخابات الرئاسة

مع بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية، اصطف عدد من كبار السن والنساء في صفوف الناخبين للإدلاء بأصواتهم في لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.

واحتشد العديد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والمشاركة لاختيار رئيس جديد لقيادة مصر لولاية جديدة.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.