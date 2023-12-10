انطلاق التصويت في لجان قصر النيل بأول أيام الانتخابات الرئاسية

انطلقت عمليات التصويت في اللجان الانتخابية بمنطقة قصر النيل، وسط توافد كبير من المواطنين منذ الصباح الباكر، مصطفين في طوابير طويلة صباحا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

كيف تعرف لجنتك الانتخابية

ويمكن للمواطن معرفة لجنة التصويت عن طريق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومي.

ويبلغ عدد الناخبين في محافظة القاهرة 8 ملايين و236 ألفا و761 ناخبا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية «مدرسة» داخل 444 مركزا انتخابيا، إضافة إلى 58 لجنة للوافدين.

وتقوم الأجهزة التنفيذية بمحافظة بتقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.