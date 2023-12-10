وزيرة التضامن الاجتماعي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدقي

أدلت نيفين القباج، وزيرة التضامن، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 قبل قليل، في مدرسة بدر بحي الدقي.

ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي، جموع الشعب المصري بالتوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم، مؤكدة حرصها على المشاركة فى العملية الإنتخابية، وتمنت أن تشهد هذه الانتخابات مشاركة واسعة من المصريين لاختيار رئيس مصر القادم.

وانطلقت انتخابات الرئاسة اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس خلالها المرشحين السيد عبد الفتاح السيسي، الدكتور فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، ويبدأ الاقتراع من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، يتخلله راحة لمدة 60 دقيقة من الثالثة حتى الرابعة عصرا.