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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس هيئة الشراء الموحد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

محمد متولي
09:51 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
رئيس هيئة الشراء الموحد

رئيس هيئة الشراء الموحد

أدلى الدكتور بهاء الدين أحمد زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، بصوته قبل قليل، في المقر الانتخابي بمدرسة سيزا نبراوي الإعدادية بنات بالقاهرة الجديدة، بالتجمع الأول.

فترة التصويت بالانتخابات الرئاسية داخل مصر

وبدأ التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 يوم الأحد 10 والأثنين 11 والثلاثاء 12 من شهر ديسمبر الجاري لمدة 3 أيام، وحددت اللجنة يوم الأربعاء 13 ديسمبر للانتهاء من عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن المسائل المتعلقة بتصويت الناخبين.

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