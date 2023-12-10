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انتخابات المصريين بالداخل

وزير العدل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

منتصر سليمان
09:30 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
المستشار عمر مروان وزير العدل

المستشار عمر مروان وزير العدل

أدلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل إحدى لجان محافظة القاهرة.

 

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