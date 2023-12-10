وزير العدل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 كتب: منتصر سليمان 09:30 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023 المستشار عمر مروان وزير العدل أدلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل إحدى لجان محافظة القاهرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: انطلاق التصويت في لجان قصر النيل بأول أيام الانتخابات الرئاسية رئيس الهيئة العربية للتصنيع يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة مدينتي توافد الناخبين أمام لجان الزمالك للتصويت في الانتخابات الرئاسية توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمدينة الإنتاج الإعلامي توافد المواطنين على 82 لجنة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران بقلم منتصر سليمان