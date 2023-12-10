إقبال من مزارعي البحيرة للتصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024

عرضت قناة إكسترا نيوز، لقطات حية تظهر إقبال من مزارعي البحيرة لإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي المواطنون بأصواتهم أمامها، وعددها 11 ألفًا و631 لجنة داخل 9376 مركزًا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.