توافد سيدات القليوبية على اللجان بأعلام مصر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

حرصت العديد من السيدات في محافظة القليوبية على الحضور مبكرا، والتواجد أمام لجان الاقتراع حاملين أعلام مصر، للمشاركة والإدلاء بأصواتهن في انتخابات الرئاسة 2024.

توافد السيدات على اللجان الانتحابية في القليوبية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 المنافسة بين 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، والمرشح الرئاسي حازم عمر.