إقبال المواطنين على التصويت في أول أيام انتخابات الرئاسة بالفيوم

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة الفيوم، إقبالًا متوسطًا من الناخبين في الساعات الأولى من فتح أبواب اللجان، فيما تصدر علم مصر المشهد داخل اللجان، وسط وجود وفد من المراقبين الدوليين من مفوضية الاتحاد الإفريقي، داخل لجان الاقتراع، لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل اللجان.

السيدات تتصدر المشهد

وتصدرت السيدات المشهد في لجنة 6 بمدرسة الشهيدة چاسمين شريف زيادة بالدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة أول الفيوم، إذ اصطففن في طوابير أمام اللجنة قبل بدء موعد الاقتراع بدقائق، حرصًا منهن على الإدلاء بأصواتهن والمشاركة الإيجابية.

323 لجنة انتخابية في الفيوم

وتضم محافظة الفيوم 283 مقرا انتخابيا، بها 323 لجنة في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال 2 مليون و147 ألفًا ممن لهم حق الاقتراع