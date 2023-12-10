طوابير أمام المقار الانتخابية بمدينة الشروق استعدادا لبدء التصويت

توافد المواطنون بمدينة الشروق على المقار الانتخابية، للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تنطلق اليوم الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة 9 صباحًا.

اصطفاف المواطنين أمام اللجان

واصطف عشرات المواطنين أمام المقار الانتخابية قبل بداية موعد فتح باب التصويت بما يقرب الساعة، وتصدر المشهد الشباب، فيما زينت أعلام مصر المقرات.

وتبدأ الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الأحد الموافق10 من ديسمبر الجاري وتستمر صناديق الاقتراع في استقبال المواطنين على مدار 3 أيام متواصلة لينتهي التصويت في يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته.

انتخابات المصريين في الخارج

أما عن انتخابات المصريين في الخارج، فبدأت في يوم1 من شهر ديسمبر الجاري، واستمرت لـ3 أيام، إذ انتهت الأحد 3 ديسمبر.