«عصام وسالم» كفيفان يشاركان في الانتخابات: أصواتنا أمانة عشان مصر (صور)

أدلى عصام كامل، من ذوي الهمم، وصاحب إعاقة بصرية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة الفاروق عمر التجريبية بمدينة أسيوط، وذلك بطريقة برايل للمكفوفين.

عصام من أسيوط: يجب على الجميع المشاركة

وقال «كامل» لـ«الوطن»، إنه قرر أن يشارك في الانتخابات الرئاسية بصحبة مرافق، لأن صوته أمانة، ولا بد على الجميع أن يأتي ويشارك بصوته، وأن يختار رئيسه، مشيرا إلى أن اللجان وفرت كل التيسيرات، خاصة ما يتعلق بالتصويت بطريقة بريل المخصصة للمكفوفين «انتخبت بمعرفتي واخترت بمعرفتي، ورسالتي للجميع ضرورة المشاركة في الانتخابات من أجل مصر».

سالم بالدقهلية: المشاركة واجب على كل مصري

وفي الدقهلية، شارك المواطن محمد متولي سالم، 82 سنة، كفيف من ذوي البصيرة، اليوم في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنة مدرسة الناصرية بمدينة السنبلاوين.

وقال محمد متولي سالم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه عزم على النزول من بيته والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، لأنها واجب على كل مصري سواء مهما كان عمره، مؤكدا أنه فور وصوله استقبله قاضي اللجنة، وتم عمل الإجراءات اللازمة، وساعده في التصويت.