وزير التعليم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في اللجنة الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، والتي شهدت اصطفافا لطوابير الناخبين منذ بداية موعد التصويت صباح اليوم.

توعية الطلاب والمعلمين بمفاهيم الولاء والانتماء

وأكد الدكتور رضا حجازى أنّ الانتخابات الرئاسية من أهم وأسمى الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أنّ الوزارة كان لديها حرص كبير على توعية الطلاب والمعلمين بمفاهيم الولاء والانتماء وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا، حيث أطلقت برنامجا تدريبيا عن تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب، جرى تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة 3 أيام.