وزير الأوقاف بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية: اللهم احفظ مصر وشعبها

أدلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنة مدرسة الشهيد محمد جمال، بمنطقة المنيل، إذ حرص الوزير في اليوم الأول للانتخابات أن يأتي مشاركًا المصريين فرحتهم، مؤكدًا ضرورة التصويت في القراع الانتخابي.

دعاء وزير الأوقاف لمصر

كما أكد أنه يفخر بوعي المصريين، ودعا لأهل مصر بالسلام والخير، وذلك بعد الإدلاء بصوته مباشرة موجهًا لهم الدعاء: «اللهم احفظ مصر وشعبها، وبلغهم الأمان والسلامة، وبلغ أهلها الوعي والسلام والحب، اللهم علي كلمتهم بالحق وللحق اللهم حقق نصرهم».

وزير الأوقاف: المصريين على ثقة ووعي

وأوضح وزير الأوقاف، أن الكرامة والهوية والوطنية والمجد هم المصريين، مؤكدًا أنه على مدار المشاركة الانتخابية لم ير مثل هذا الحشد والإقبال الملحوظ، معبرًا لـ«الوطن»: أنه حرص على المشاركة في اليوم الأول ليشارك الفرحة المصريين، متمنيًا على مدار الأيام أن يتم التصويت بنفس الشكل المشرف لمصر.

وأضاف الوزير: «الناس نازلين لعقيدة وطنية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني، وأنه أدلى بالصوت وأعطاه لمن يراه أهلًا لتحمل الأمانة، وأن الإدلاء بالصوت حق ينبغي على كل إنسان أن يعطيه».

وتابع: «لم يخب ظن من يراهن بصدق على عظمة هذا الشعب، المصريون يقولون نحن أبناء حضارة عمرها أكثر من سبعة آلاف عام ونعشق وطننا»، مشيدًا بالشباب والسيدات الذين وقفوا بحب ليبرهنوا عن حبهم لهذا الوطن ويوجهون صفعة قوية للمتربصين به.