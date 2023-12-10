قصف إسرائيلي عنيف على شرق خان يونس في غزة.. سقوط 45 شهيدا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لقطاع غزة، مستهدفة خان يونس بشكل عنيف، ما أسفر عن استشهاد 45 فلسطينيا منذ مساء أمس السبت، استمرارا للانتهاكات التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، منذ 7 أكتوبر الماضي.

واستشهد 45 فلسطينيا منذ مساء أمس السبت، جراء قصف طائرات ومدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما واصلت القوات الإسرائيلية، قصفها العنيف على المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس بالجزء الجنوبي من قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وقالت مصادر طبية، إن 45 شهيدا وصلوا إلى مستشفى «شهداء الأقصى» وسط قطاع غزة، منذ مساء أمس السبت، جراء القصف الإسرائيلي العنيف على أحياء الوسطى.

اعتقال 27 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

وواصلت قوات الاحتلال الإسرئيلي، حملة اعتقالاتها في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، واعتقل جنود الاحتلال، فجر اليوم، 27 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتاة حليمة إيهاب أبو صالحية وأسير محرر ثائر عامر.

واقتحمت القوات الإسرائيلية، مخيم عسكر الجديد بالضفة الغربية المحتلة، وسط إطلاق للرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، كما اقتحم جنود الاحتلال، فجر اليوم، قرية برقة جنوب غرب نابلس وداهمت عددا من المنازل.

مستوطنون يسرقون ماشية من فلسطينيين

كما واصل المستوطنون، الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، وسرق مستوطنون من مستوطنة «يش قودش»، صباح اليوم، 6 رؤوس أغنام من جنوب شرق قرية قصرة جنوب نابلس، فيما شرعت قوات الاحتلال، اليوم، بشق شارع استيطاني بعرض ثمانية أمتار وبطول 300 متر على أراضي تعود لفلسطيني في خربة قلقس، جنوب الخليل.