عاجل.. مستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى».. وإسرائيل تعتقل 25 فلسطينيا من الضفة

واصل مستوطنون استفزازاتهم لمشاعر المسلمين ليس فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولكن حول العالم من عمليات اقتحامات متواصلة لباحات المسجد الأقصى المبارك، كان أخرها صباح اليوم.

واقتحم عشرات المستوطنون، باحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أعاقت قوات الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة و«الأقصى»، تعيق وصول المواطنين إلى المسجد المبارك، بالتزامن مع دعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع حلول عيد الأنوار اليهودي المعروف باسم «حانوكا»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وفي وقت سابق، رشق مستوطنون، منازل الفلسطينيين، بالحجارة في خربة بيت إسكاريا

استمرار حملة الاعتقالات في محافظات الضفة الغربية المحتلة

كما أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل 5 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الظاهرية جنوب الخليل محافظة الخليل، واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين من محافظة رام الله والبيرة.

وفي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابين فلسطينيين عقب اقتحام المخيم، كما اعتقلت 13 فلسطينيا من مدينة طوباس، 3 آخرين من بيت لحم، فيما أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي سارية لعلم فلسطين مثبته فوق مركز لاجئ، عقب اقتحامها مخيم عايدة.

الأردن تعلن استشهاد مواطنة وأسرتها في قطاع غزة

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأردنية، استشهاد مواطنة أردنية وزوجها في قطاع غزة، وجميع أفراد عائلتها على إثر استمرار القصف الإسرائيلي العدواني الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة، وحملت وزارة الخارجية الأردنية، قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد العائلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أقلعت الطائرة رقم 11 والتابعة لوزارة الطوارئ الروسية من مصر وعلى متنها مواطنون روس باتجاه «موسكو» مع أفراد أسرهم تم إجلاؤهم من قطاع غزة، وفقا لبيان أصدرته الوزارة الروسية عبر«تليجرام».