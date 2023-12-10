مسيرة بالمزمار البلدي لحث العاملين بقناة السويس على التصويت في الانتخابات

تعالت أصوات المزمار والسمسمية أمام لجنة الوافدين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي شهدت إقبالا كبيرا جدا لم تشهده الانتخابات من قبل، وسط هتافات وطنية.

ورفع الناخبون أعلام مصر، مؤكدين أنهم جاءوا اليوم للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024، تلبية لنداء الوطن.

ترديد الأغاني الوطنية

وردد العازفون على أنغام المزمار البلدي والسمسمية داخل مقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأغاني الوطني والتراث الشعبي البورسعيدي، منها «بتغني لمين يا حمام»، و«اللي بنى مصر»، و«مصر هي أمي»، وذلك لحث المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط تفاعل من الناخبين.

يذكر أن عدد الناخبين بمحافظة بورسعيد 533 ألفا و233 ناخبا يحق لهم التصويت داخل 80 لجنة فرعية في 67 مقرا انتخابيا، إضافة إلى 5 مقار لجان انتخابية للمغتربين.