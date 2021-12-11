على نغمات المزمار البلدي.. «السقا» يدخل ستديو «هنيدي شو» على حصان أبيض

على نغمات المزمار البلدي، دخل النجم أحمد السقا ستديو برنامج «هنيدي شو»، من تقديم النجم محمد هنيدي، والمذاع على شاشة «المحور»، على ظهر حصان أبيض، وسط أجواء من الرقص والموسيقى.

واستقبل «هنيدي»، «السقا»، في حلقة جديدة من برنامجه «هنيدي شو»، للحديث عن كواليس فيلمهما سويا «همام في أمستردام»، وبمجرد أن شاهد «هنيدي» صديقه «السقا» يدخل بلاتوه تصوير الحلقة على ظهر حصان أبيض، بعد أن أعاد تصوير تقديمه مرتين، وفقا لسيناريو الحلقة، مازحه قائلا: «جايلنا على حصان، انزل يا حمادة، متعرفنيش أنا بقى في الحمير»، ليرد «السقا» عليه قائلا: «لاء أنا مبعرفيشي أركب حمير، بس ممكن أعلمك تركب الحصان، ده أنا فضلت ورا علاء ولي الدين الله يرحمه، لحد ما خليته يركب حصان».

الصديق والأخ

وخلال مقدمة الحلقة، أشاد «هنيدي» بصديقه «السقا» كثيرًا، مؤكدًا أنه كان نعم الصديق دائما، متابعا: «نعم الصديق والأخ، كل معاني الأخوة والصداقة تجسدت فيه، يعني أخ كدا لذيذ، ربنا يخليه ويحفظه»، واستكمل ممازحًا: «كل ما أشوفه وبقولها بالأمانة يركبني، هم الدنيا، رحبوا معايا بالنجم أحمد السقا».

غضب السقا

وعلى أثر ذلك، حاول النجم أحمد السقا أن يظهر غضبه من حديث صديقه «هنيدي»، مؤكدًا أن حديث صديقه لم يعجبه، وأنه غير راض على طريقة تقديمه بتلك الحلقة، قبل أن يقنعه «هنيدي» بتكرارها من جديد، ويتيح الفرصة لصديقه ليقتحم الاستديو على حصان أبيض، وفق سيناريو الحلقة المتفق عليه.

وشارك «السقا»، مع صديقه «هنيدي»، في بطولة الكثير من الأعمال السينمائية، كان من أبرزها فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» وفيلم «همام في أمستردام».