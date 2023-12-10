«البيئة» تشارك في فعاليات يوم الشباب والمناخ بـ«COP28»

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنّ الجناح المصري المقام ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) بإكسبو دبي، استأنف أنشطته في اليوم الثامن من المؤتمر تحت عنوان «الشباب والأطفال والتعليم والمهارات» لمواصلة الحوار حول العمل المناخي وتعزيز الشراكات، وإشراك الشباب، وتحفيز الاستثمارات الخضراء.

وأوضحت الوزيرة أنّ الجناح المصري شهد إقامة مؤسسة المنتدى العالمي للفنون من أجل التنمية لورشة عمل حول الفن المستدام والتنمية البشرية، لتعزيز المسار المستدام للشراكة بين الفنون الجميلة والتنمية المستدامة، واستعرضت الجلسة قوة الفن في الدعوة إلى الاستدامة البيئية باستخدام وسائل متنوعة بما في ذلك مواد النفايات.

وأشارت الوزيرة إلى أنّ الجلسات تطرقت إلى عدد من المبادرات والبرامج الرئيسية التي تُشكل مستقبل العمل المناخي، وتدعو لإشراك الشباب مثل «برامج التوعية في مركز التميز للبحوث والدراسات التطبيقية حول تغير المناخ والتنمية المستدامة»، والتي أكدت دمج الدعوة المناخية مع فرص العمل، وتنمية السوق والمجتمع، وتعزيز معارف ومهارات صانعي السياسات، واستكشاف الشراكات لبرامج بناء القدرات.

ولفتت الوزيرة إلى أنّ يوم «الشباب والأطفال والتعليم والمهارات» تضمن إقامة حدث حول مبادرة المرونة الحضرية المستدامة (SURGe)، التي جرى إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذي استضافته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموائل).

وأضافت الوزيرة أنّ الجناح شهد جلسة أخرى داخل الجناح حول إشراك الشباب في توطين الاستدامة من خلال المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية، حيث جرى استعراض التنفيذ الناجح للمبادرة الوطنية المصرية للمشروعات الذكية الخضراء، وإبراز أهمية مشاركة الشباب في حلول العمل المناخي، وتمكين المبتكرين ورواد الأعمال الشباب من بناء اقتصاد أكثر اخضرارًا. وتضمنت المناقشات استعراض لإنجازات الشباب خلال COP27، ودورهم الهام في الأحداث المناخية القادمة.

وأوضحت الوزيرة أنّ اليوم تضمن تنظيم سباق ClimaTech Run 2023، لتحفيز الشباب على العمل في مجال تكنولوجيا العمل المناخي، مشيرة إلى أنّ الفعاليات تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز مشاركة الشباب في العمل المناخي، ودعم جهودهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المناخية.