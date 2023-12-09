وزيرة البيئة: مصر لن تدخر جهدا في مشاركة خبرتها لمواجهة تحدي المخلفات بأفريقيا

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر كجزء من مبادرة تقليل المخلفات في أفريقيا 50% بحلول 2050، لن تدخر جهدا في مشاركة خبرتها، ورحلتها الملهمة لمواجهة تحدي المخلفات، كدولة تعاني من تولد ما يزيد عن 26 مليون طن من المخلفات البلدية سنويا.

وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها في الحدث الجانبي للتوائم بين جهود مبادرة رئاسة مؤتمر المناخ COP27 «المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا»، ورؤية مبادرة مؤتمر المناخ COP28 «المخلفات إلى صفر انبعاثات»، إلى أن مصر بدأت رحلة ملهمة بإشراف ودعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ إجراءات جدية لمواجهة هذا التحدي، سواء ببناء بنية تحتية لمنظومة المخلفات، وإصدار أول قانون للمخلفات في مصر، يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وإطلاق التعريفة الأولى لتحويل المخلفات لطاقة، إلى جانب تحويل القطاع غير الرسمي العامل في منظومة المخلفات إلى قطاع رسمي، ووضعهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي والصحي.

مصر تحرص على تحويل قصتها الذاتية في مواجهة تحدي المخلفات

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن مصر تحرص على تحويل قصتها الذاتية في مواجهة تحدي المخلفات إلى منتج يمكن أن تعتمد عليه القارة الأفريقية، في بناء تجربتها يشجع إشراك القطاع الخاص، ومحاربة تغير المناخ، ويوفير فرص عمل، والخروج بأنواع جديدة من المنتجات من معالجة وتدوير المخلفات.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بإطلاق الإمارات العربية المتحدة للمبادرة العالمية للمخلفات إلى صفر انبعاثات «المخلفات إلى صفر انبعاثات»، لتصبح فرصة واعدة اتفقت رئاستي مؤتمر المناخ السابق والحالي COP27و COP28 على اقتناصها، لتنسيق العمل في المبادرتين، وتوحيد المسار نحو تحقيق هدف تقليل المخلفات وتدوير المخلفات المولدة ومزيد من تحقيق الاقتصاد الدوار، وتقليل غاز الميثان، وتوفير فرص عمل أكثر للعاملين بالمنظومة، ومزيد من استثمارات القطاع الخاص ليكون جزء من المسئولية المشتركة لمواجهة تغير المناخ.

يذكر أن المبادرة الأفريقية «المخلفات 50 بحلول عام 2050»، كانت أطلقتها رئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، وتهدف إلى رفع معدل إعادة تدوير المواد الصلبة الأفريقية من 10% اليوم إلى 50% بحلول عام 2050، وكفرصة مهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي.