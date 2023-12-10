مطران بورسعيد: الإقبال تاريخي على الانتخابات الرئاسية

أكد الأنبا تدرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، أن ما شهدته اللجان من إقبال تاريخي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 في بورسعيد، يؤكد وعي المواطنين وحبهم لمصر.

مطران بورسعيد يدلي بصوته

جاء ذلك خلال تصريح لـ«الوطن» أثناء الإدلاء بصوته في الإنتخابات الرئاسية بلجنة رقم 3 بمدرسة أم المؤمنين الابتدائية بحي الشرق، ومعه رجال الكنيسة رافعين أعلام مصر مرددين: «تحيا مصر».

ودعا مطران بورسعيد وضواحيها الله أن ينعم على مصر بالخير، لاستكمال مسيرة البناء التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد بالإقبال التاريخي على لجان انتخابات الرئاسية 2024 ببورسعيد من الشباب والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال إن بورسعيد الباسلة تضرب المثل دائما في الوطنية وتلبية نداء الوطن عشقا في مصر ورئيسها.

تحية وفاء وعرفان

وقدم مطران بورسعيد تحية وفاء وعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه كان سببا في نهضة مصر، وقاد قاطرة التنمية في مختلف المجالات، وتمنى أن تستكمل مصر مسيرة البناء والتنمية وردد تحيا مصر.

مشيرا، إلى أن إقبال المسيحيين على لجان الانتخابات الرئاسية 2024 من منطلق حبهم لمصر، ودعى أهالي بورسعيد إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.