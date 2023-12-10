محافظ بورسعيد يتفقد عددا من اللجان الانتخابية لمتابعة انتظام الاقتراع

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير الانتخابات داخل عدد من لجان الوافدين بمحافظة بورسعيد، وهي لجنة الهيئة الاقتصادية ولجنة منطقة الاستثمار ولجنة مدرسة الفرما، كما تفقد لجنة مدرسة بورسعيد الرسمية للغات، وسط توافد المواطنين للإدلاء بصوتهم.

توفير سبل الراحة للناخبين

وحرص محافظ بورسعيد على التأكد من توافر كافة سبل الراحة للقائمين على الانتخابات الرئاسية، والتقى عددا من المواطنين من أبناء المحافظة والمواطنين الوافدين من المحافظات للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال العملية الانتخابية.

وأشاد المحافظ بالوعي الجماهيري لدى المواطن والذي لمسه من خلال الإقبال المكثف وغير المسبوق للمواطنين للاقتراع في الانتخابات.

والتقى محافظ بورسعيد عددا من الناخبين داخل مدرسة بورسعيد التجريبية، معربا عن سعادته بتوافد الشباب على جميع اللجان الانتخابية، كما التقى بشباب جامعة الدول العربية الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشهد المشرف لمحافظة بورسعيد.

انتظام الانتخابات الرئاسية

وداخل مدرسة الفرما الابتدائية المعتمدة بحي الشرق، التقى محافظ بورسعيد عددا من المستشارين، وتابع انتظام سير العمل داخل اللجان، موجها الشكر للأجهزة المعنية على هذا الأداء المشرف، كما التقى طلاب جامعة بورسعيد داخل اللجان الانتخابية التي شهدت إقبالا كثيفا من الطلاب.