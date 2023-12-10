رئيس الوزراء للمصريين: يجب أن نمارس حقنا الانتخابي بصورة إيجابية وجدية

وقال مدبولي، وفقا لما نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «يجب على الشعب المصري أن يمارس حقه الانتخابي بصورة إيجابية وجدية، ويجب أن نعبر عن أن هذا الشعب حريص على ممارسة الحق الذي يكفله الدستور لنا، وكلما شاركنا بإيجابية نقلنا صورة حضارية لهذه الدولة للعالم كله ولأنفسنا».

رسالة مدبولي للشعب المصري

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رسالة للشعب المصري عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشكر الهيئة الوطنية للانتخابات لأنها يسّرت كل إجراءات الانتخابات الرئاسية، كما خصصت لجانا للوافدين كي تساعد المواطنين خارج أماكن إقامتهم على ممارسة حقهم الدستوري.

وجود إشراف قضائي على عملية الانتخاب

وأضاف مدبولي: «الإجراءات ميسرة، وعلى مدار 12 ساعة تتم ممارسة العملية الانتخابية، وبالتالي، فإن كل القضاة والمستشارين لهم كل الشكر لأن هناك حرص شديد على وجود إشراف قضائي على عملية الانتخاب، وأتمنى أن تستمر الأمور بخير خلال اليومين المقبلين».