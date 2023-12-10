رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

أدلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت مي عبد الحميد أن المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 واجب وطني على كل مصري ومصرية، وحق دستوري يجب الحرص على الالتزام به، خصوصًا في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات ومصاعب.

طرح مليون شقة لمحدودي الدخل

وأوضحت عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نجح خلال السنوات من 2014 حتى 2022 في طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، بهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وطرح وحدات سكنية بشروط ملائمة للمواطنين بما يضمن لهم حياة كريمة.