طرح ‎شقق الإسكان الاجتماعي «سكن كل المصريين 3» غدا

قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماع يودعم التمويل العقاري، إن غدا الأحد الموافق 2 ديسمبر 2023، سيتم فتح باب التقديم على شقق الطرح التكميلي لشقق الإسكان الاجتماعي «سكن كل المصريين 3»، لمن هم كانوا خارج الأولوية ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز.

وأضاف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لمن هم خارج الأولوية لسكن كل المصريين 3، مستمر لمدة شهر حتى يوم الخميس 4 يناير 2024، وسيتم إتاحة كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق Cservices.shmff.gov.eg.

مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي سكن كل المصريين 3

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان التكميلي لشقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 3»، يأتي بالمواصفات التالية:

- يتضمن وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة).

- تنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم.

- بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي.

- تتضمن وحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عاما.

- مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرا، بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على الأسعار بصورة سلبية.