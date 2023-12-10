مدير مكتبة الإسكندرية: اصطحاب الأطفال للجان الاقتراع يغرس فيهم حب الوطن

قال الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، إن الذهاب إلى صناديق الانتخاب يعتبر تلاقي لإرادة المجتمع مع إرادة الفرد، لتحقيق هدف معين، لافتا إلى أن كل فرد في الوطن له تأثير ما دام له حق وواجب يسمح له بالمشاركة.

الدولة أعطت للمواطن حق الاختيار

وتابع، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «الدولة أعطت للمواطن حق الاختيار بالتالي أصبح عليه واجب المشاركة، كيفما يشاء يختار من يراه مناسبا، وعليه أن يشعر أن المجتمع محتاج إلى الوحدة والاصطفاف، ويحتاج إلى عمل جمعي لبناء وصناعة المستقبل».

وأوضح: «يجب على الأسرة أنها تدفع بعضها للمشاركة، وخاصة الشباب الذين يتوافدون على اللجان، وعلى الأسر اصطحاب الأطفال لتعليمهم الإيجابية والمشاركة، ونعلمهم من صغرهم إن هناك مجتمع يحتاج إلى كل فرد فيه، وبالتالى هذا علاج للتطرف والأفكار الهدامة».