محافظة البحر الأحمر تستعد لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة

تستعد محافظة البحر الأحمر، لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، وذلك بتجهيز 82 لجنة فرعية و7 لجان عامة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العملية الانتخابية وتأمينها.

الاستعداد للانتخابات الرئاسية في البحر الأحمر

وعقد اللواء محمد البنداري، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعا تنسيقيا اليوم الثلاثاء للتحضير والتنسيق للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور الجهات الأمنية والتنفيذية، بهدف تقييم جاهزية المقار الانتخابية ووضع الاستراتيجيات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية.

وأشار بيان محافظة البحر الأحمر، إلى أن عدد الناخبين في المحافظة يبلغ 224771 ناخبًا، وتم تحديد عدد المراكز واللجان الانتخابية بواقع 82 لجنة فرعية و7 لجان عامة.

ومن جانبه، أكد اللواء البنداري، تجهيز اللجان والمراكز الانتخابية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة لضمان سلامة العملية الانتخابية وتأمينها.

كما أوضح أن الجهات الأمنية قامت بدورها من خلال فحص ومراجعة جميع المقار الانتخابية بالمحافظة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة وشفافية العملية الانتخابية.

وأكد التزام المحافظة بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة وديمقراطية، تهدف لتوفير بيئة مثلى، تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري في التصويت بحرية ونزاهة.