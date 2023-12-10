إقبال كبير على التصويت في انتخابات الرئاسة ببورسعيد قبل إغلاق اللجان

شهدت لجان الإنتخابات الرئاسية 2024 في محافظة بورسعيد، خاصة لجان الوافدين، إقبالا حاشدا من الناخبين في الساعة الأخيرة قبل إغلاق صناديق الإقتراع باليوم الأول من الانتخابات.

توافد كبير من الناخبين

وتواصل توافد الناخبين على اللجان الإنتخابية بحي الضواحي للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت لجان مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات ومعهد القابوطى الأزهرى ومدرسة اليرموك الإبتدائية والتوكيلات الملاحية بالضواحي استمرار الأقبال. الكبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم حتى الساعة الأخيرة من اليوم الأول من التصويت.

واصطف الناخبون بمحيط اللجان استعدادا للأدلاء بأصواتهم وشهد محيط لجان مدارس أحد الإبتدائية وعلى سليمان الإعدادية والشهيد كريم العايق ومعهد القابوطى الأزهرى والشهيد محمد إبراهيم وأحد الإبتدائية إقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم كما حرص كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابى

11 لجنة إنتخابية بضواحي بورسعيد

وأكدت سمر الموافى رئيس حى الضواحى أن جميع اللجان الانتخابية وعددها 11 لجنه فرعية بالضواحي قد شهدت منذ ساعات الصباح انتظاما فى العملية الانتخابية وتسود حالة من الفرحة والمشاركة الإيجابية بين صفوف الناخبين كما تقوم فرق ميدانية ومندوبن عن الحى بتسهيل وصول الناخبين إلى مقراتهم الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتذليل أى عقبات قد تواجه الناخبين

وأشادت رئيس حى الضواحي خلالها جولاتها بإلاقبال الكبير المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية مشيره بأن هذا يعكس الوعي الكبير لدى الشعب المصري وحرصه على المشاركة الإيجابية فى تنمية بلده ورسم مستقبلها وأكدت على تقديم كافة التسهيلات لضمان سير العمل الانتخابية على أكمل وجه وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم