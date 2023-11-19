رئيس حي الضواحي ببورسعيد: إزالة تجمعات مياه الأمطار فور سقوطها

تفقدت سمر الموافي، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بامتداد شارع محمد علي، بعد أن ضربت الأمطار المحافظة، وذلك في إطار جهود الحي المستمرة لكسح تجمعات مياه الأمطار أولا بأول.

وأوضحت رئيس حي الضواحي، أنها وجهت صباح اليوم بانتشار سيارات كسح المياه لشفط تجمعات مياه الأمطار بكافة مناطق وشوارع الحي، وجاري العمل في كسح تجمعات المياه بامتداد شارع محمد علي وأمام منطقة الاستثمار وبموازاة سور الجيش ومهبط كوبري الرسوة، مؤكدة استمرار التعامل الفوري لكسح تجمعات المياه بكل شوارع ومناطق الحي، وفتح عدد من بالوعات الأمطار لتصريف المياه.

تداعيات سقوط الأمطار

وشددت رئيس حى الضواحي على متابعة تنفيذ إجراءات التعامل الفوري مع تداعيات سقوط الأمطار، وإزالة تجمعات المياه أولا بأول.

وتعرضت محافظة بورسعيد، صباح اليوم، لأمطار غزيرة بسبب تأثر السواحل الشمالية بمنخفض قطبي.

واعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حالة الطوارئ، والمتابعة المستمرة لحالة الطقس بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.