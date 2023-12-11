كيف تحسب قيمة مكافأة نهاية الخدمة الاجتماعية؟.. إليك الطريقة والشروط

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر رقم 148 لسنة 2019 طريقة وكيفية حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة، موضحا أن هذه المكافأة يحصل عليها الموظفون عند وصولهم سن المعاش القانونية، وبعد التزامهم بدفع فترة التأمين طوال فترة عملهم أو كما حددها القانون، ويرصد «الوطن» في السطور التالية. كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة الاجتماعية والشروط اللازمة للحصول عليها.

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات طريقة حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة إذ يتم حسابها عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالمادة السابقة .

شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة

ولفت القانون في طريقة وشروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة أنه وفقا للمادة 34 فيراعى بالنسبة للمدة المحسوبة في نظام المكافأة قانون التأمينات الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ما يأتي:

1- يتم حساب المكافأة عن هذه المدة في حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة وفقاً للأحكام الواردة بالفقرتين السابقتين.

2- في غير الحالات المشار إليها بالبند السابق تحسب المكافأة طبقا للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وعلى أساس سن استحقاق المؤمن عليه في تاريخ بدء العمل بهذا القانون وأجر حساب المكافأة المشار إليه في الفقرة السابقة.