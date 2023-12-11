تطورات الأوضاع بفلسطين.. سقوط 11 شهيدا بغزة واعتقالات في الضفة الغربية

واصلت قولت الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها بحق الفلسطينيين سواء في قطاع غزة من عمليات قصف بالطائرات الحربية والمدفعية والزوارق الحربية، أو ما تشهده الضفة الغربية المحتلة من اقتحامات وحملة اعتقالات في محافظات ومدنها، ونرصد في التقرير التالي، أهم الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

سقوط شهداء جدد في غزة

استشهد 11 فلسطينيا بينهم أطفال، وأصيب العشرات، فجر اليوم، بعد قصف الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة

وفي جنين، اعتقل جنود الاحتلال، شابين فلسطينيين من بلدتي يعبد وكفردان، عقب مداهمة عدة منازل لأسرى محررين في المحافظة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقل الجنود، شابين آخرين من بيت لحم.

اقتحامات في بلدة بيت أولا

واقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، مقر الجمعية «الخيرية الإسلامية» و«مدرسة الأقصى» التابعة لها، في بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل وصادرت أجهزة من الجمعية كما داهمت القوات الإسرائيلية، مدرسة «ذكور بيتونيا»، وعدة منازل في بلدة بلدة بيتونيا، غرب رام الله.

كما اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين. وفجر اليوم، أسفر اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتونيا، غرب رام الله، عن اعتقال شابين فلسطينيين بينهم أسير محرر يدعى بلال أبو رداحة وإصابة شاب آخر.

وفي وقت سابق، اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، حي سطح مرحبا في مدينة البيرة وسط اطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت وتحليق مسيرات في الأجواء، كما اقتحمت القوات، بلدة بيرزيت شمال رام الله.