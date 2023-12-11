توافد المواطنين على لجان المنيل في ثاني أيام التصويت بانتخابات الرئاسة

انطلقت عملية التصويت للانتخابات الرئاسية 2024 داخل لجنة مدرسة الشهيد طيار جمال محمد بمنطقة المنيل في محافظة القاهرة، وسط إقبال كبير وملحوظ من الناخبين؛ لمواصلة الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام عملية التصويت.

كانت هيئة الانتخابات أكدت أن المقار الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا وغير مسبوق من الناخبين في مختلف المحافظات في اليوم الأول من انطلاق العملية الانتخابية و تم الدفع بمزيد من أعضاء الهيئة القضائية إلى اللجان الفرعية، من أجل تخفيف الزحام بين المواطنين وتسريع عملية التصويت.

وتستمر الانتخابات الرئاسية 2024 لمدة 3 أيام والتي بدأت منذ أمس الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر من الشهر الجاري.