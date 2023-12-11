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انتخابات المصريين بالداخل

إقبال على لجان التصويت بالقاهرة قبل فتحها في ثاني أيام الانتخابات

كتب:

أمنية شريف
08:20 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

تشهدها اللجان في منطقة مصر القديمة والمنيل، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين قبل فتح أبواب اللجان للتصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

اقبال كثيف ومواطنون يدلون بأصواتهم

ويتوافد المواطنون من الثامنة صباحًا على لجان التصويت في منطقة المنيل ومصر القديمة بمحافظة القاهرة، حاملين أعلام مصر، في مدرسة الشهيد محمد جمال، ومدرسة الشيخ علي يوسف، ومدرسة حسن السويدي.

الانتخابات الرئاسية 2024

يشار إلى أن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا من المواطنين ومعهم أطفالهم وأحفادهم لتعليمهم معنى الوطنية والانتماء، كما شهدت الانتخابات للمرة الأولى التصويت بطريقة برايل، للتيسير على أصحاب الهمم.

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بقلم أمنية شريف