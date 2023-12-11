بعلمي مصر وفلسطين.. سيدة تشارك في الانتخابات الرئاسية 2024

في لقطة مبهجة تعبيرًا منها على وطنيتها، ظهرت سيدة أربعينية أمام مدرسة الشهيد طيار محمد جمال ترتدي فستانا بألوان علم مصر، رافعة علمي مصر وفلسطين، تعبيرًا منها عن حب مصر وتضامنا مع شعب فلسطين في أزمتهم الحالية جراء الحرب الطاحنة في قطاع غزة.

فستان بألوان علم مصر

وحرصت السيدة «زينب أحمد» على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والإدلاء بصوتها وهي ترتدي علم مصر، معقبة: «حبيت أعمل جو مبهج بين الناس ولبست علم مصر، مصر عظيمة وتستحق إننا ننزل عشانها ونختار رئيس جمهوريتنا» بحسب تعبيرها في حديثها لـ«الوطن».

علم فلسطين لدعم أهل غزة

وقبل بدء الانتخابات الرئاسية 2024 كانت السيدة الأربعينية تحث أقاربها وجيرانها ومعارفها على المشاركة: «لازم الكل ينزل يشارك ويدي صوته ده واجب وطني علينا كلنا المصريين ولازم نثبت للعالم كلوا يعني أي شعب مصر»، بجانب حرصها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حملت السيدة «زينب» علم فلسطين لدعم القضية الفلسطينية تضامنا معهم في الأحداث التي يمر بها أهالي غزة: «بنقولهم قلوبنا معاكم يا شعب غزة وربنا ينصركم ويحميكم».

وحرص عدد كبير من المواطنين بمنطقة المنيل على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 التي بدأت أمس الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر من أجل الادلاء بأصواتهم.