«قد المسئولية».. شباب يتطوعون لمساعدة المشاركون في الانتخابات الرئاسية

بملامح تحمل علامات السعادة والفخر كان الشباب في مدرسة الشهيد طيار محمد جمال بمنطقة المنيل، حريصين على التطوع في مساعدة الكثير من الناخبين سواء كبار السن أو السيدات أثناء مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ كانوا «على قد المسئولية» منذ الصباح الباكر.

حرص الشابان كريم أحمد صاحب الـ19 عاما ويوسف مصطفى صاحب الـ22 عاما على التواجد أمام اللجنة الانتخابية لتقديم كافة المساعدات للناخبين: «احنا جينا هنا من بدري وجهزنا نفسنا عشان نحس أني بنقدم حاجة لبلدنا مصر اللي لازم نبذل أقصى مجهود عشانها».

شابان يتطوعان لمساعدة الناخبين

وقدم الشابان كافة المساعدات لكبار السن من أجل تسهيل الأمور عليهم في العملية الانتخابية، ووفق حديثهما لـ«الوطن»: «إحنا هنا فريق المتطوعين مجهزين مدخل خاص بكبار السن وبحيث يكون كل شئ أمامهم سهل في فترة الانتخابات»، شعور ممزوج بالسعادة والفخر سيطر على الشابان «كريم ويوسف» أثناء تطوعهما في هذا العرس الانتخابي: «لما بتساعد الناس بنحس أني فخورين بنفسنا و كان في حد من كبار السن بعد لما ساعدناه قالنا مصر خيرها في شبابها».

رسالة هامة وجهها الشابان المتطوعان لغيرهما من الشباب، مطالبين إياهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية: «بنقول لكل الشباب انزلوا وشاركوا عشان مصر ولازم نثبت للعالم كله المصريين قدرتهم ازاي».