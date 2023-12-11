«رجال أعمال الإسكندرية» تبحث سبل التعاون مع البورصة المصرية

عقدت جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو، لقاء موسعا مع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، استعرضا خلاله سبل التعاون بين الجانبين، بحضور لفيف من أعضاء الجمعية، وأعضاء البورصة المصرية، وذلك في مقر الجمعية، حيث تناول اللقاء شرحا وافيا بشأن مستجدات البورصة المصرية، ومراحل نموها ورأس مالها السوقي حتى الآن.

نمو الشركات

وأكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، الدور المهم للبورصة كمنصة للتمويل، والمتمثل في المساعدة في نمو وتوسع الشركات التي تقيد بها لتنفيذ خططها المستقبلية عبر تسهيل الحصول على التمويل من المصادر التمويلية المختلفة، وأهمها التمويل بالملكية من خلال زيادات رؤوس الأموال.

واستعرض الشيخ شروط قيد الشركات في البورصة المصرية وأوجه استفادة الشركات من قيدها في البورصة، موضحا أنّ الإصلاح الاقتصادي الحالي يؤثر كثيرا في انتعاش البورصة المصرية.

المنتجات المالية

وأضاف رئيس البورصة المصرية، أنّ البورصة تستعد لتقديم مجموعة جديدة من المنتجات المالية التي تلبي احتياجات المستثمرين، ومستويات تقبلهم للمخاطرة وأهمها مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأيضا إنشاء سوق تداول الحصص العقارية والتكامل بين سوق تداول الحصص العقارية وصناديق الاستثمار العقاري، مؤكدا أهمية وجود نظم رقابة فعالة لتحقيق أقصى قدر ممكن من حماية المتعاملين والحد من المخاطر.

وأوضح رئيس البورصة المصرية، أنّ نشاط بورصة للسلع وتاريخ إنشائها والهدف من إنشائها وهو وجود منصة إلكترونية لتداول مختلف السلع الحاضرة القابلة للتخزين وتوفير آلية مناسبة وشفافة للتسعير.

من جانبه، أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، أهمية التعاون بين البورصة والجمعية من خلال مركز تدريب الشرق الأوسط للتنمية الخاص بالجمعية، عن طريق عقد دورات تدريبية توعوية عن البورصة، وهو ما قوبل بالترحيب من قبل رئيس البورصة المصرية، حيث رحب بالتعاون مع الجمعية في مجالات نشر الوعي المالي والثقافة المالية بين مجتمع رجال الأعمال بالإسكندرية وإنشاء قناة تواصل دائمة بين الجمعية والبورصة المصرية لهذا الغرض.

وطالب محمد حنفي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالجمعية، بعودة الحوافز الضريبية التي كانت تمنح لشركات القطاع الخاص في حالة إدراجها بالبورصة.