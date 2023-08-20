رئيس جمعية رجال أعمال مطروح: المحافظة كانت منسية قبل الرئيس السيسي

قال الدكتور سليمان علواني رئيس جمعية رجال أعمال مطروح، إن مدينة مطروح تشهد نهضة تنموية كبيرة، معقبًا: «إحنا في نعيم، وخير كبير، وربنا ينعم علينا بما يحدث ويكتمل».

دفعة كبيرة من القيادة السياسية

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية برنامج «من مصر» المذاع على قناة cbc، أن هناك دفعة كبيرة من القيادة السياسية للمشروعات في مطروح، مضيفًا: «مطروح قبل 2013 كانت منسية تمامًا، والدولة افتكرتها فقط مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وكل يوم بنلاقي جديد».

المشروعات الجديدة

وواصل: «الشركات اللي بتشتغل مش ملاحقين على المشروعات الجديدة، في سيوة وجنوب مطروح ورأس الحكمة، وهناك تطور كبير وخير كبير».

واستطرد:"مطروح في خير كبير والمحافظة شهدت مشروعات متنوعة في كل القطاعات".