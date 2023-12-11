راهبات «قلب يسوع» يشاركن في انتخابات الرئاسة بالإسكندرية (صور)

أدلت مجموعة من راهبات قلب يسوع «نوتردام ديسون» بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية، بصحبة الأب شنودة شفيق المشرف العام على التعليم الكنسي، ونسيم جورج منسق المدارس الكنائسية، حاملين أعلام مصر ومشجعين المواطنين على المشاركة في الانتخابات واختيار رئيسهم.

وقال نسيم جورج منسق المدارس الكنائسية بالإسكندرية، إن مشاركة راهبات قلب يسوع «نوتردام ديسون» في الانتخابات الرئاسية جاء نتيجة محبتهم لوطنهم وإدراكهم أهمية اختيار رئيس مصر.

تشجيع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأضاف منسق المدارس الكنائسية بالإسكندرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري أمر مميز ويعكس مدى اهتمام راهبات قلب يسوع بأن يصبحن قدوة للطلاب والطالبات في مدارسهن بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية بمجرد أن يسمح سن الطلاب بذلك في السنوات المقبلة.

إشادة بتسهيلات العملية الانتخابية في الإسكندرية

وأشاد بما رصدوه من تسهيلات مقدمة من القائمين على العملية الانتخابية ومنها معرفة الرقم في الكشف قبل الحضور، وكذلك استمرار العملية الانتخابية ثلاثة أيام مما يسهل الأمور على المواطنين، متمنياً أن تتمتع مصر بالسلام والنمو في كافة المجالات.