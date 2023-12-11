مسيرة لأهالي بنها قبل التوجه للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية «صور»

شهدت شوارع مدينة بنها بمحافظة القليوبية، مسيرة حاشدة بالآلاف من كل فئات المجتمع، رافعين أعلام مصر، ومرددين هتافات «تحيا مصر»، تمهيدا للتوافد على مقار الانتخابات، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيسهم القادم.

يذكر أن محافظة القليوبية أعلنت تجهيز 365 مركزا انتخابيا، و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين؛ إذ تبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالى 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

محافظ القليوبية تترأس غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات

وترأس اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثتبن، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة لليوم الثاني من الانتخابات، التي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، وممثلين من القوات المسلحة ومديرية أمن القليوبية والمديريات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع «الهجان» من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان لليوم الثاني، وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مؤكدا انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات، مشيرا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة، وعبر الفيديو كونفرانس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء، ومن خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة.

الانتخابات تستمرة لمدة 3 أيام

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة 3 أيام، بدءا من امس الأحد حتى غد الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.