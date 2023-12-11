شباب شبرا في «أول الطابور» بالانتخابات الرئاسية: احتفال وطني مبهج

في شعور بالانتماء الوطني، شارك الشباب بمنطقة شبرا في الانتخابات الرئاسية 2024، باعتبارها احتفالًا بمستقبل مصر، يشعرون بالسعادة والفخر، إذ يرون فيها لحظة وطنية مهمة، كما يشعرون بالمسؤولية تجاه بلدهم، ويؤكدون أهمية المشاركة في هذه العملية الديموقراطية المهمة.

يقول الشاب مصطفى إبراهيم، البالغ من العمر 23 عامًا، إنَّه قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى، بعد أن شجعه أحد أصدقائه على ذلك، فهو يشعر بالمسؤولية تجاه بلده، ويعتقد أنَّ المشاركة في الانتخابات هي حق وواجب لكل مواطن.

فيما توضح إيمان أحمد، صاحبة الـ28 عامًا، أنَّ الانتخابات الرئاسية مناسبة للتعبير عن الانتماء الوطني، فهي تشعر بالسعادة في يوم الانتخابات، إذ تسمع الأغاني الوطنية التي تشعرها بالفخر بالانتماء إلى بلدها.