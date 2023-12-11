«التنسيقية»: انتظام التصويت في ثاني أيام الانتخابات.. ولم نسجل أي مخالفات

تتابع غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانتخابات الرئاسية، لرصد عملية التصويت في الداخل لليوم الثاني من خلال فريق متابعة من نحو 20 ألف متابع ومتطوع بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة، للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت التنسيقية: «رصد متابعونا فتح اللجان الانتخابية في موعدها في التاسعة صباحًا باستثناء عدد قليل من اللجان، تأخرت لدقائق قليلة وتم تدارك الأمر، كما رصدنا في بعض المحافظات تأخر فتح بعض اللجان نظرًا للظروف الجوية وصلت في أقصى وقت إلى تأخر ساعة وربع لتأخر وصول القضاة بسبب تلك الظروف الجوية، ثم انتظمت العملية الانتخابية في اللجان بعد ذلك».

وأضافت: «رصد متابعو غرفة التنسيقية فتح 8029 لجنة في 27 محافظة، حيث تم الرصد من خلال المتابعين والمتطوعين التابعين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في 27 محافظة، وبلغت نقاط الرصد 12 ألفا و259 عملية رصد توضح انتشار 20 ألف متطوع ومتطوعة على مستوى 27 محافظة لهم القدرة على رصد 8029 لجنة.

وتابعت: «لم يتم رصد أي مخالفات وتجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية، ورصد متابعينا تيسير الإجراءات أمام الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، واستمرار توافد وإقبال الناخبين في مختلف المحافظات بشكل جيد».