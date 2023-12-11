تفاصيل اطلاق النار داخل منطقة سياحية بسويسرا..مسلح يقتل ويصيب 3 من أصدقائه

أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الاثنين، أن شخصاً مسلحاً أطلق النار في موقعين سياحيين بجنوب سويسرا، مما أسفر عن مقتل شخصين، وتسبب في اصابة ثالث، وتبين أن القتيلين والمصاب من أصدقاء منفذ الهجوم، الذي لم تتضح ملابساته على الفور.

هجوم بسلاح ناري داخل موقعين سياحيين بسويسرا

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن مصادر في الشرطة السويسرية أن مسلحاً قتل شخصين وأصاب آخر، عندما شن هجوماً مميتاً باستخدام سلاح ناري، على موقعين في منطقة سياحية بجنوب سويسرا، اليوم الاثنين.

وأكدت الشرطة في ولاية «فاليه»، جنوب سويسرا، أن منفذ الهجوم، الذي لم يتم تحديد هويته على الفور، فتح النار على عدة أشخاص في بلدة «سيون» السياحية، في حوالي الساعة الثامنة صباحا قبل أن يفر من موقع الحادث.

وأطلقت الشرطة عملية مطاردة لملاحقة المسلح، الذي قيل إنه أطلق النار على ضحاياه، متوقعة أن منفذ الهجوم يعرف ضحاياه جيداً، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل، أو تحدد سبب إطلاق النار.

وقالت الشرطة إن شخصين قتلا وأصيب آخر، مضيفة أن هوية الرجل ودوافعه لتنفيذ إطلاق النار ما زالت مجهولة، وانه وفقاً للنتائج الأولية، كان الجاني يعرف ضحاياه.

وأقامت الشرطة حواجز على الطرق حول المدينة، في محاولة لمنع المسلح من الفرار من البلاد حيث تقع الحدود الإيطالية على بعد حوالي 50 ميلاً.

وفتح المدعون المحليون تحقيقا في حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة سيون، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 35 ألف نسمة في جنوب غرب سويسرا.

انتشار الأسلحة النارية في سويسرا

وتشهد سويسرا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 9 ملايين نسمة، نسبة عالية من ملكية الأسلحة، حيث رصدت منظمة متخصصة في مناهضة الأسلحة النارية ما بحوزة المدنيين من سلاح ناري وقدرته بنحو 2.3 مليون سلاح ناري.

لدى سويسرا خدمة عسكرية إلزامية للرجال، مما يعني أن جميع الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا يحصلون على مسدس أو بندقية "صالحة للخدمة" بالإضافة إلى التدريب على كيفية استخدامها.

بمجرد انتهاء الجنود من خدمتهم العسكرية، يمكنهم عادةً شراء أسلحة خدمتهم والاحتفاظ بها بعد الحصول على تصريح للأسلحة.