«الوطنية للتدريب» تنهي فعاليات المرحلة السادسة من برنامج «المرأة تقود»

أنهت الأكاديمية الوطنية للتدريب، فعاليات المرحلة السادسة من برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، الذي يهدف إلى تمكين المرأة المصرية في جميع محافظات الجمهورية، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، البرنامج الذي تقدمه الأكاديمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، تحت مظلة مدرسة «المرأة للتأهيل للقيادة».

برنامج التدريب

وشاركت في المرحلة السادسة من البرنامج 300 سيدة من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية، وتلقت المتدربات خلال البرنامج تدريبات مكثفة في مجموعة من المجالات، منها:

• مهارات القيادة والإدارة.

• مهارات التواصل والاتصال.

• مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار.

• مهارات العمل الجماعي.

• مهارات التخطيط والتنظيم.

• مهارات الذكاء العاطفي.

وأعربت الأكاديمية عن سعادتها لنجاح المرحلة السادسة من البرنامج، مؤكدة حرصها على مواصلة تنفيذ برامجها التدريبية التي تستهدف تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات، حيث يمثل برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» فرصة مهمة للمرأة المصرية لصقل مهاراتها القيادية واكتسابها المعارف والخبرات التي تؤهلها للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

كما أوضحت الأكاديمية أنّها تتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتنفيذ برامج تدريبية متميزة تستهدف تمكين المرأة المصرية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي اليوم الختامي للبرنامج، أعربت المتدربات عن سعادتهن بالمشاركة في البرنامج، وقمن بتهنئة القائمين عليه لجهودهم المبذولة، وقد أكَّدْن أن البرنامج ساعدهن على اكتساب العديد من المعارف والمهارات الجديدة، التي ستساعدهن على النجاح في حياتهن المهنية والاجتماعية.

وتواصل الأكاديمية تقديم البرنامج في محافظات المرحلة السابعة في مطروح والوادي الجديد والغربية، التي في طور آخر أيامها التدريبية.

برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية

ويستهدف برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" السيدات المصريات في جميع محافظات الجمهورية، كما يهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية التي تهتم بمفهوم إدارة التسويق والاتصالات التسويقية المعاصرة، وأيضًا التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسة لرؤية مصر 2030، متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تنمية وتمكين المرأة.

صُمم البرنامج خصيصًا للسيدات في المحافظات المصرية، بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا؛ للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية، فيعمل البرنامج على تنمية مهارات تلك السيدات والاستثمار في تدريبهن ومنحهن فرصًا حقيقية للمشاركة، حيث يفتح آفاق التفكير المنطقي والإبداعي وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيرا في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن.