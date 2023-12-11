خريجو الأكاديمية الوطنية للتدريب يدلون بأصواتهم في الانتخابات (صور)

حرص عدد من خريجي ومتدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب وأسرهم على المشاركة في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والقيام بدورهم الوطني والإدلاء بصوتهم لاختيار رئيس مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية للأكاديمة الوطنية للتدريب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددًا من الصور لعدد من خريجي ومتدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال المشاركة في الانتخابات لليوم الثاني.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الأحد، ويبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز، وإرسال المحاضر للجان العامة.